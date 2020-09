Daniel Alves bientôt de retour en Europe ?

Revenu au pays il y a un peu plus d'un an, le défenseur âgé de 37 ans pourrait revenir sur le Vieux Continent.

Daniel Alves souhaiterait revenir en Europe, selon Goal. Le capitaine de São Paulo, sous contrat jusqu'en décembre 2022, désire quitter le club brésilien pour retrouver le football européen.

L'international auriverde en aurait fait part à ses dirigeants et espère une résiliation à l'amiable. L'ancien joueur du Barça, de la Juventus et du PSG a été pris en grippe par ses propres supporters sur les réseaux sociaux ces dernières heures. La raison ? On le voit dans une vidéo jouer d'un instrument de la main droite alors qu'il vient de se faire opérer à cet endroit suite à une blessure.