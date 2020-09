Les poules de la Ligue des Champions à portée de crampons pour Gand: "Ce serait un énorme boost!"

La Gantoise jouera une partie de sa saison mardi et la semaine prochaine contre le Dynamo Kiev et les Buffalos sont surmotivés.

Le Dynamo Kiev est le dernier obstacle qui sépare encore La Gantoise des poules de la Ligue des Champions. Mercredi soir, à domicile, et la semaine prochaine, les Buffalos joueront leur destin européen et la motivation est forcément énorme dans le groupe gantois.

"Atteindre les poules de la Ligue des Champions serait un énorme boost pour tout le groupe", confirme Vadis Odjidja. "Nous sommes tout près et tout le monde est prêt à se donner à fond pour atteindre cet objectif. La Ligue des Champions est la plus grande compétition qui existe, et pour n'importe quel footballeur, c'est un must d'y participer." Les Gantois savent ce qu'il leur reste à faire pour y arriver.