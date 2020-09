Que vaut Vojvodina, l'adversaire du Standard en C3 ? "Vous n'avez jamais vu quelqu'un d'aussi sanguin"

Ce jeudi soir, le Standard de Liège affrontera Vojvodina lors du troisième tour préliminaire d'Europa League, le dernier vainqueur de la Coupe de Serbie et troisième actuel de Super Liga.

Outre le top 4 à l'issue de la saison en Jupiler Pro League, l'autre objectif du Standard de Liège est de rejoindre les poules de l'Europa League. Après avoir écarté les vaillants Gallois de Bala Town, le matricule 16 va devoir croiser le fer avec Vojvodina au troisième tour préliminaire de la C3.

Mais que vaut le dernier vainqueur de la Coupe de Serbie ? "Le Standard de Liège part favori car les joueurs de Vojvodina ont très peu d'expérience sur la scène européenne. Le club serbe devra jouer à son meilleur niveau s'il veut battre les Liégeois à Sclessin", nous confie notre confrère Mihajlo Todic, journaliste chez Sportski Zurnal. "Vojvodina fait partie des trois meilleures équipes de Super Liga et développe un beau football. Ils aiment bien avoir la possession du ballon, et si il n'y arrivent pas, alors ils jouent de façon agressive. Et cela leur joue parfois de mauvais tours", explique-t-il avant d'évoquer les points forts et faibles du futur adversaire des Rouches.

"La défense est friable depuis le départ du gardien de but Emil Rockov. C'est le point faible de cette équipe qui prend facilement des buts", souligne Mihajlo Todic avant de parler du point fort du club serbe. "Le véritable danger vient des pieds du médian Petar Bojic, le meilleur buteur actuel du club avec quatre roses plantées. Le capitaine Nikola Drincic est lui aussi très important. À 36 ans, ce milieu défensif est toujours capable de jouer 90 minutes", nous apprend notre confrère.

En Serbie, le coach de Vojvodina est bien connu. "Nenad Lalatovic est un coach très spécial. Il ne cache pas qu'il soutient l'Étoile Rouge de Belgrade même quand il est son adversaire. Je suis sûr que vous n'avez jamais vu un entraîneur aussi sanguin et impulsif. Un très bon T1 qui sait motiver ses troupes et les transcender ! Mais parfois, il n'arrive pas à contrôler ses émotions et cela casse l'équilibre de son équipe. Il a déjà pris plusieurs cartons jaune et rouge...", a conclu Mihajlo Todic.