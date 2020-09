Officiel : Luis Suarez quitte le FC Barcelone mais reste en Liga

Poussé vers la sortie par le nouveau coach du Barça Ronald Koeman, Luis Suarez va signer un contrat de deux ans avec l'Atlético Madrid après la traditionnelle visite médicale.

"Le FC Barcelone et l'Atletico Madrid sont parvenus à un accord pour le transfert du joueur Luis Suarez. Le club madrilène paiera au FC Barcelone 6 millions d'euros en variables. Le FC Barcelone tient à exprimer publiquement sa gratitude à Luis Suarez pour son engagement et son dévouement et lui souhaite le meilleur pour l'avenir", peut-on lire dans le communiqué officiel du Barça ce jeudi.

Pour rappel, l'international uruguayen a gagné 13 trophées avec Barcelone, dont 4 titres en Liga et 1 sacre en Ligue des Champions.

Thank you, @LuisSuarez9, for the last six years!



👋 His farewell press conference will be held at 12:30pm CEST on Thursday at Camp Nou.



📺 Watch LIVE on Barça TV+ https://t.co/aPaPrC5WWA