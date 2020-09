🎥 Serie A : L'AC Milan assure à Crotone, Naples et Mertens étrillent la Genoa

Milanais et Napolitains effectuent un début de saison parfait.

Pour son premier déplacement de la saison, l'AC Milan a assuré l'essentiel chez le promu Crotone. Les hommes de Pioli se sont imposés 0-2.

La rencontre s'est décidée en quelques minutes puisque Kessié a ouvert le score sur penalty juste avant la mi-temps et le nouveau venu Brahim Diaz a doublé la mise à la 50e minute pour offrir la victoire aux Rossoneri.

Alexis Saelemaekers a joué pendant une heure de jeu avant d'être remplacé par Castillejo.

Naples et Mertens en démonstration

Pour la deuxième journée de championnat, Naples, de son côté, recevait la Genoa. Gattuso avait décidé d'aligner Mertens d'entrée et le Diable Rouge était en grande forme. Auteur de l'assist sur le premier but de Lozano à la 10e minute, il a inscrit le troisième but des siens avant d'offrir un nouvel assist à Lozano pour le 4-0.

Elmas (69e) et Politano (72e) ont marqué deux autres buts par la suite pour offrir la victoire 6-0 à Naples qui carbure en ce début de saison.

Naples et l'AC Milan sont en tête de la Serie A avec six points chacun en deux journées.