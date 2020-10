Officiel : Andreas Pereira affrontera le FC Bruges en Ligue des Champions

Le Belgo-Brésilien Andreas Pereira quitte Manchester United et rejoint la Lazio Rome.

Il y aura un Belge de plus dans le groupe de Ligue des Champions du Club de Bruges : Andreas Pereira, l'ailier belgo-brésilien de Manchester United, quitte Old Trafford et rejoint la Lazio Rome en prêt avec option d'achat à hauteur de 27 millions d'euros. Né à Duffel, Pereira a évolué en équipes de jeunes pour la Belgique jusqu'aux U17.