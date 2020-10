🎥 Souvenir: le premier but d'Eden Hazard avec les Diables Rouges

Eden Hazard avait dû être patient avant de connaître son premier grand frisson avec les Diables Rouges, mais depuis, il en a ajouté quelques-uns à sa belle collection.

Victime d'une blessure musculaire alors qu'il s'apprêtait à retrouver les terrains avec le Real Madrid, Eden Hazard sera l'un des grands absents des rencontres des Diables Rouges contre la Côte d'Ivoire, puis en Angleterre et en Islande, cette semaine.

Mais pour se consoler, le capitaine de l'équipe nationale pourra repenser à son tout premier but avec les Diables. C'était un 7 octobre, il y a tout juste neuf ans.

Et il y avait sur la pelouse, quelques joueurs encore actifs aujourd'hui, comme Jan Vertonghen, Dries Mertens, Simon Mignolet et Axel Witsel, mais aussi des plus anciens qui ont pris leur retraite internationale ou qui ne jouent plus tout court: Vincent Kompany, Daniel Van Buyten, Timmy Simons, Mousa Dembélé et Laurent Ciman.

Une 23e cap et un premier but

A l'époque, Eden Hazard est au sommet de son art avec Lille. Le Brainois a à peine 20 ans, il vient de réussir le doublé Coupe-Championnat et d'être élu meilleur joueur de Ligue 1. Pourtant, ça coince encore avec les Diables Rouges.

Eden Hazard collectionne sa 23e cap, le 7 octobre 2011, mais il n'a pas encore trouvé l'ouverture avec l'équipe nationale. Il va mettre fin à cette étrange disette, à la faveur d'une large victoire belge contre le Kazakhstan (4-1, Timmy Simons, Vincent Kompany et Marvin Ogunjimi avait inscrit les trois autres buts belges).

Servi par Dries Mertens, auteur de deux assists ce soir-là, Eden Hazard file au but et s'en va dribbler le gardien pour débloquer son compteur diabolique. Neuf ans plus tard, il est devenu le capitaine de l'équipe nationale, il a cumulé 106 caps, inscrit 33 buts avec les Diables. Une série que le Merengue se pressera de gonfler encore dès qu'il en aura l'opportunité...