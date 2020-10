Thibaut Courtois mis à l'honneur au Real Madrid

Thibaut Courtois est dans la forme de sa vie avec le Real Madrid.

Thibaut Courtois a été élu joueur du mois de septembre au Real Madrid. Courtois et le Real ont commencé la saison avec un 10/12 et a donc plutôt bien réussi son départ en Liga. Courtois a eu un véritable impact sur ces résultats. Il n'a encaissé que deux buts en 4 rencontres et a crevé l'écran avec de superbes arrêts.

Courtois est un véritable mur avec le Real depyus quelques temps. il a réussi 22 clean-sheets en 36 rencontres, ce qui n'était plus arrivé depuis la saiosn 1961-1962. Il encaisse un but toutes les 220 minutes.