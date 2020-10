🎥 Blaise Matuidi s'offre l'un des arrêts de l'année pour sauver son équipe

L'Inter Miami de David Beckham vit une saison compliquée malgré un effectif qui rassemble quelques stars. Avec 10 défaites en 16 rencontres, la franchise de Floride fait pâle figure en MLS.

Cependant, lors de la réception des New York RedBulls, deux stars ont été décisives. Gonzalo Higuain a inscrit son nom au marquoir mais c'est surtout l'arrêt de Matuidi qui a fait le tour des réseaux sociaux.

L'ancien joueur de la Juventus a sauvé une balle sur la ligne de but alors que celle-ci était quelques centimètres de rentrer.

Blaise Matuidi put the team on his back with this save 🤯 pic.twitter.com/vFBkOrm483