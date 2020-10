La future coqueluche de la Ghelamco Arena? "Il m'a tout de suite séduit"

Le joueur le plus efficace de la Pro League depuis le début de saison? Un jeune joueur de 19 ans qui n'a joué que 16 minutes, mais qui a déjà trouvé le chemin du but. Un jeune talent en qui on croit beaucoup à Gand.

Les choses s'enchaînent vite pour Matisse Samoise à Genk. Il y a trois semaines, il n'avait pas encore eu l'occasion de jouer en match officiel avec les Buffalos, depuis il a cumulé deux apparitions en Ligue des Champions, un nouveau contrat de deux ans et ses premières minutes en Pro League, rapidement suvies de son premier but. De quoi susciter beaucoup d'enthousiasme dans les rangs gantois. "Je vois quelque chose en lui. Il m'a directement séduit", explique Wim De Decker. Et le coach des Buffalos est d'abord charmé par l'attitude du jeune médian offensif. "Il ose, il ne réfléchit pas trop pour trouver l'espace libre. Il y a, dans on jeu, beaucoup d'intelligence. Il est à l'écoute et veut travailler pour progresser. Evidemment, il a encore beaucoup à découvrir, mais ce qu'il a déjà montré est prometteur. Marquer dès sa première montée en championnat, c'est génial, mais nous devons le laisser grandir calemement."