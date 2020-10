L'ancien gardien international français Bruno Martini en soins intensifs

L'ancien portier d'Auxerre, Nancy et Montpellier a été victime d'un arrêt cardiaque ce lundi au centre d'entraînement de Grammont, près de Montpellier.

Bruno Martini, 58 ans et 31 sélections en Bleu, a été victime d'un arrêt cardiaque ce lundi et a été placé aux soins intensifs, rapporte le journal L'Equipe. Martini a porté les couleurs d'Auxerre, Nancy et Montpellier lors de sa carrière et est actuellement directeur adjoint du centre de formation de Montpellier.