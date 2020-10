Mario Götze avait le choix et il a opté pour le PSV : "Mon but est de retrouver la forme et jouer"

Avec son transfert surprise, l'Allemand souhaite une chose bien précise : retrouver le plaisir de jouer.

Libre au terme de son contrat avec Dortmund, Mario Götze pouvait compter sur beaucoup d'offres, avec l'AC Milan, l'Inter, la Lazio, le Hertha Berlin ou encore le Bayer Leverkusen entre autres : "C'est vrai que j'avais beaucoup d'options", avouait l'international allemand.

"J'avais des offres en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne et même aux États-Unis."

Cependant, les ambitions de Götze l'ont dirigé vers Eindhoven : "J'ai 28 ans et j'ai toujours de grandes ambitions. Dans l'immédiat, mon but est de retrouver la forme et jouer. Devenir champion avec le PSV fait partie de mes ambitions et je pense toujours à l'équipe nationale."