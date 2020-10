Freddy Adu reprend sa carrière et revient en Europe après deux ans loin des terrains

Freddy Adu reprend sa carrière : à 31 ans, l'ancien joueur de Benfica, Monaco et DC United revient en Europe après deux ans de pause. L'ancien international américain, qui était l'un des grands espoirs du football américain à ses débuts, a signé ... en D3 suédoise, dans le club d'Österlen. Sa dernière apparition datait de 2018 avec les Las Vegas Lights, en USL (D2 américaine).

🇺🇸 🇸🇪 Former Championship Manager wonderkid Freddy Adu has signed for Swedish side Osterlen FF.



All the best to this cult hero!