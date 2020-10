Pep Guardiola sur la blessure de KDB: "On en demande trop aux joueurs"

Alors qu'il sera privé de Kevin De Bruyne, samedi, contre Arsenal, et peut-être plus, le coach de Manchester City tire la sonnette d'alarme.

Kevin De Bruyne avait lui-même tiré à vue sur le calendrier surchargé, la suite lui a donné raison: il a dû faire l'impasse sur le match en Islande et ne sera pas non plus présent pour défier Arsenal, samedi soir.

La conséquence d'un calendrier trop chargé pour son coach: "Après la saison dernière, qui avait été longue et difficile, Kevin n'a eu que huit jours de repos. Et maintenant, il doit déjà nous faire gagner des matchs. Conséquences? Il est blessé."

Si on ne fait pas ça, on va ruiner notre sport.

Ce n'est pas faute pourtant de se préparer au mieux. "Kevin s'entraîne et joue à fond, comme d'habitude, mais il a aussi ses limites. On en demande beaucoup aux joueurs et même trop."

Et Pep Guardiola espère que la Premier League changera son fusil d'épaule dans les années à venir: "En NBA, c'est vrai, ils jouent 70 à 80 rencontres par semaine. Mais après, ils ont trois à quatre mois de repos. Ici, à peine deux semaines. J'espère qu'on va pouvoir injecter de nouvelles idées pour la Premier League, et se concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité. Si on ne fait pas ça, on risque de ruiner notre merveilleux sport."