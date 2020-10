Champions League : Bruges privé de plusieurs cadres

Le Club de Bruges débute son aventure en Ligue des Champions malgré le covid-19 qui a touché l'effectif Blauw & Zwart.

Bruges débutera sa campagne face au Zenit, en Russie. Un déplacement compliqué auquel s'ajoute un effectif touché de plein fouet par des absences liées en partie au coronavirus.

"Ce sera de l'improvisation", indiquait ainsi Philippe Clément en conférence de presse. "La crainte est présente car plusieurs joueurs sont concernés. Nous revenions de Liège et sommes restés ensemble dans le même bus pendant cinq heures, sans être au courant des cas positifs", poursuivait le technicien.

"C'est frustrant car non seulement nous sommes privés de notre gardien de but, mais aussi de plusieurs défenseurs centraux. Cela signifie que nous devrons jouer avec un milieu de terrain ou un back comme défenseur central. Ce sera de l'improvisation."

Pourtant, Clement refuse d'être défaitiste et se tourne vers la dernière campagne comme exemple à suivre : "Nous devrons compenser le manque d'expérience par la fougue de la jeunesse. Je veux que mes gars s'amusent et en profitent sur le terrain. L'année dernière, nous avions également dû faire face à des absences, et nous avons fait nos preuves contre les plus grandes équipes."