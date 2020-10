L'impressionnant nouveau record de Lionel Messi

Efficacité et longévité: Lionel Messi a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès, mardi soir, en Ligue des Champions.

Le Barça n'a pas tremblé pour venir à bout de Ferencvaros, mardi soir, en Ligue des Champions. Une victoire tranquille qui a été lancée par l'insatiable Lionel Messi, auteur du 117e but de sa carrière en Ligue des Champions.

Et s'il reste à distance de Cristiano Ronaldo (130) dans ce classement historique des buteurs de la C1, l'Argention s'est offert un nouveau record. Il avait inscrit son premier en Ligue des Champions but le 2 novembre 2005 contre le Panathinaikos, 15 ans plus tard, il a marqué lors d'une 16e campagne de C1 consécutive.

Personne n'a fait aussi bien. Et seul Ryan Giggs soutient la comparaison. Le Gallois avait marqué lors de 16 campagnes différentes, mais pas consécutivement.