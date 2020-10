Thomas Tuchel, la fin est proche

L'entraîneur allemand du PSG avait tout en main pour tout gagner et rentrer dans l'histoire du club, mais il est à deux doigts de tout perdre, y compris son job.

En quelques semaines, le PSG a frôlé le paradis....mais il se situe désormais à quelques mètres de l'enfer. Depuis le début de la saison, il n'y a plus rien qui tourne rond dans la capitale française et la position de Thomas Tuchel est de plus en plus fragile. La défaite en Ligue des Champions contre Manchester United ne va certainement pas l'aider.

L' Allemand est face à de gros problèmes qui deviennent de plus en plus criants. Pour commencer, ses déclarations envers sa direction, et Leonardo en particulier, ne l'ont pas aidé à se stabiliser cette saison. L'Allemand a réclamé des renforts à corps et à cris dans la presse, alors que tout le monde savait que les dirigeants parisiens cherchaient des solutions pour cette saison: sortie médiatique totalement inutile.

Sur le terrain, cela ne fonctionne pas non plus: quel est le plan de jeu de Tuchel? Il a parfois joué avec ses "quatre fantastiques", parfois avec trois attaquants, ce mardi sans attaquant: on a un peu l'impression qu'il tente des choses au hasard et espère que cela fonctionne.

Dans le vestiaire, est-ce qu'il a encore la main sur ses joueurs? On se souvient de son altercation avec Kylian Mbappé il y a quelques mois lors d'un remplacement. On a aussi l'impression que Neymar joue un peu.... à sa guise et comme il a envie. Le manque de discipline dans l'équipe est criant et le manque de cohésion aussi. Les fervents défenseurs de l'Allemand diront que les joueurs parisiens ont joué en bloc et en équipe lors du Final 8 de Lisbonne, mais à en lire les déclarations des joueurs c'est plus une volonté de ces derniers plutôt qu'une emprise du coach.

Enfin, les résultats ne sont pas du tout à la hauteur. La défaite en finale de la Ligue des Champions a été difficile à digérer pour les joueurs et les supporters, mais que dire des défaites en championnat? Celle de Lens était compréhensible avec 15 joueurs absents, mais celle de Marseille a laissé des traces. La prestation de ce mardi soir contre Manchester United, en dessous des attentes pose une nouvelle fois questions et il ne manque plus beaucoup de gouttes d'eau pour faire déborder le vase.

Thomas Tuchel vit-il ses dernières heures à la tête du PSG? Cela dépendra des fuuturs résultats mais aussi de la façon dont les champions de France en titre vont les obtenir.