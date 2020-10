Un an d'invincibilité et un début de saison à la hauteur des ambitions de la RAAL: "On ne s'est jamais caché"

Sept victoires en sept matchs : la RAAL a entamé sa saison sur la lancée de sa deuxième partie d'exercice 2019-2020 et espère reprendre sa marche en avant dès que le contexte sanitaire le permettra.

Avec un bilan de neuf points sur neuf, en plus des quatre rencontres gagnées en Coupe de Belgique, la RAAL confirme ses intentions de se battre pour le titre, cette saison, en D2 ACFF. Un début de saison qui confirme d'ailleurs ce que les Loups démontrent depuis plus d’un an maintenant.

Car les Louvéirois n’ont plus connu la défaite depuis le 19 octobre 2019. "On a concédé trois partages et tout gagné depuis un an, donc, oui, notre début de saison est dans la continuité de ce qu’on a produit la saison dernière. On a su garder la majeure partie de notre noyau, on a ciblé nos transferts et on a eu une préparation longue et complète", analyse Frédéric Taquin.

Et ce n’est pas l’arrêt du championnat qui devrait refroidir les Loups. "On n’a pas le choix et on n’a aucun impact là-dessus, donc il faut le prendre comme ça vient. En principe, ça nous fait trois semaines de trêve, dans une saison qui s’annonce longue et fatigante."

Les Loups vont donc en profiter pour souffler et continuer à travailler pour être prêts quand le championnat reprendra ses droits. Et l’objectif est clair: aller chercher la montée, que la RAAL espérait déjà la saison dernière. "Notre objectif, c’est la Nationale 1 et on ne s’en est jamais caché. En fin de saison dernière, on a été privé d’une montée qu’on pouvait aller chercher sur le terrain. Il faut se servir de cette déception pour aller la chercher", conclut Frédéric Taquin.

Le match est en tout cas déjà lancé, à distance, avec l’AFC Tubize, seule autre équipe de la série qui, comme la RAAL, a gagné tous ses matchs depuis le coup d’envoi de la saison.