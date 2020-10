Liga : l'Atlético bat son propre record, Séville se fait surprendre

Grâce à sa victoire face au Betis, l'Atlético réalise une série historique en Liga. Deux clubs basques sont également à l'honneur ce samedi.

Après un Clasico alléchant entre le FC Barcelone et le Real Madrid cet après-midi, qui s'est achevé par une victoire des coéquipiers de Thibaut Courtois, la septième journée de Liga s'est poursuivie par trois rencontres. Au programme, on retrouve : un derby basque, la défaite de Séville et la formidable série de l'Atlético.

Atlético Madrid - Betis Seville

Victoire importante pour les hommes de Diego Simeone ce soir. En échec à la mi-temps, les Colchoneros ont fait la différence en deuxième période par des réalisations de Marcos Llorente juste après le retour des vestiaires (46ème) et de Luis Suarez dans le temps additionnel (90ème+1). Score final : 2-0. Un succès qui permet au club madrilène de battre leur propre record du plus grand nombre de matchs sans défaites en championnat (21). Qui plus est, grâce à ces trois points supplémentaires, ils prennent la deuxième place du classement avec deux unités de retard sur leur plus grand rival, le Real Madrid, et à égalité de points avec la Real Sociedad (11 points).

Côté belge, Yannick Carrasco, titulaire mercredi soir face au Bayern Munich, était sur le banc au coup d'envoi. Cependant, le Diable Rouge est entré à la mi-temps à la place de Lucas Torreira. Le site de statistiques britannique WhoScored a crédité sa performance de la note de 6,54.

Seville - Eibar

En plus d'Osasuna, Eibar porte également haut les couleurs du Pays Basque sur la scène nationale. En effet, les Armeros ont surpris le club andalou en s'imposant sur la plus petite des marges à l'extérieur. Kike Garcia est le seul buteur de la rencontre (41ème). Les hommes de Julen Lopetegui doivent principalement leur défaire à leur manque de réalisme face au but (0 but pour 1,99 xG selon Understat). Au classement, seul le FC Barcelone (douzième) sépare désormais les deux formations. Auteur d'un véritable hold-up (seulement 0,20 xG), Eibar est onzième avec huits points mais compte deux matchs de plus que son adversaire du soir. Score final : 0-1.

Osasuna - Athletic Bilbao

Alors que l'Athletic est souvent considéré comme le meilleur club du Pays Basque, c'est Osasuna qui réalise le meilleur début de saison parmi tous les clubs de la région. Grâce à un seul et unique but signé Rubén Garcia Santos sur penalty (81ème), les Rojillos comptent désormais dix points en cinq rencontres (3 victoires, 1 nul, 1 défaite) et s'invitent dans le Top 5. De leur côté, les Leones occupent une inquiétante quinzième place (6 matchs, 2 victoires, 4 défaites). Score final : 1-0.