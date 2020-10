🎥 Le Real et Courtois se jouent du Barça dans un Clasico plaisant

Malgré une rencontre sans public, le Clasico a tenu toutes ses promesses. Thibaut Courtois s'est montré décisif pour sauver son équipe.

Le Clasico entre le Barça et le Real est toujours un moment très attendu par les observateurs du championnat espagnol. Malgré l'atmosphère (la rencontre se déroulait à huis clos) les deux équipes ont livré un beau spectacle dans une rencontre ou le Real s'est imposé sur le score de 1-3.

Après cinq minutes de jeu, les Merengues ouvraient le score grâce à un but de Valverde grâce à une belle incursion dans la défense catalane.

Mais trois minutes plus tard, le Barça revenait au score grâce à sa pépite Ansu Fati.

😍 | Ansu Fati devient à 17 ans le plus jeune buteur de l'histoire du Clásico ! 👏#BarcelonaRealMadrid #ElClásico pic.twitter.com/qr89f0zRep — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) October 24, 2020

Après une première mi-temps plaisante et riche en occasions, le Real prenait le dessus lors du second acte et obtenait un penalty peu avant l'heure de jeu suite à un tirage de maillot sur Sergio Ramos. Le capitaine des Madrilènes se faisait justice lui-même en inscrivant le penalty.

MVP | Sergio Ramos obtient un penalty et se charge lui-même de le convertir ! 😎💪#BarcelonaRealMadrid #ElClásico pic.twitter.com/7s6BHos5e2 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) October 24, 2020

En toute fin de rencontre, Luka Modric profitait d'une mauvaise sortie de Neto pour se joueur de la défense des Blaugranas et pour inscrire le troisième but du Real. Score final de la rencontre : 1-3.

Cette victoire méritée permet aux hommes de Zidane de prendre provisoirement la première place du classement.