Sergio Ramos ne va pas s'arrêter là

Buteur décisif lors du Clasico, le capitaine du Real Madrid bat des records et en va pas s'arrêter en si bon chemin.

Le journal As fait le point sur la question de la prolongation du contrat de Sergio Ramos, qui prend fin en juin prochain.

Nos confrères font preuve d'optimisme au sujet de la signature du défenseur central espagnol. Le footballeur de 34 ans réclame un bail de deux années supplémentaires et une augmentation de son salaire, aujourd'hui de l'ordre de 15 millions d'euros par saison.

Selon des sources proches du capitaine de la Maison Blanche, aucun obstacle ne s'oppose à trouver un accord entre les deux parties. Si cette prolongation se confirme dans les prochaines semaines, tout porte à croire que le champion du monde 2010 aura à coeur de terminer sa carrière du côté de Santiago-Bernabeu. Au club depuis l'été 2005, Sergio Ramos a disputé six matches de Liga cette saison, pour deux buts. Samedi dernier, il a signé son retour dans le onze par un succès et un but face au FC Barcelone (3-1, 7e journée de Liga).