Le président d'Istanbul Basaksehir a tenu à rassurer les Parisiens

Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse d'Istanbul Basaksehir dans un contexte géopolitique tendu ce mercredi dans le cadre de la phase de poules de la Ligue des Champions.

Les récentes déclarations du président français Emmanuel Macron sur les caricatures ont créé la polémique au Moyen-Orient et notamment en Turquie, où Recep Tayyip Erdogan a réagi. Alors que beaucoup de supporters et d'observateurs se tracassaient, le boss du club turc, Goksel Gumusdag, a tenu à rassurer les Parisiens.

"Nous irons sur le terrain et faire tout notre possible pour accueillir le PSG de la meilleure façon possible. Le PSG est un club ami, en particulier le président du club, Nasser Al-Khelaïfi. Par conséquent, nous serons très heureux de jouer un si grand club mondial", a déclaré le président d'Istanbul Basaksehir dans des propos repris par Canal Supporters.