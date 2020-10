🎥 Hazard retrouve le sourire : "Heureux d'être de retour avec un beau but"

Eden Hazard voit enfin le bout du tunnel et a fĂȘtĂ© ça avec un but splendide.

Le Diable Rouge s'est adressé aux supporters du Real Madrid après le match et son joli but : "Salut les gars ! Je suis très heureux d'être de retour sur le terrain, de marquer un beau but. C'est pour vous ! J'espère vous revoir bientôt", lance Eden Hazard avec un grand sourire qui fait plaisir à voir.