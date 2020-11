Le Bayern Munich rompt les négociations avec David Alaba

David Alaba est en fin de contrat en juin prochain. L'international autrichien est encore un titulaire indiscutable au Bayern Munich, mais les chances de le voir prolonger sont désormais minces.

David Alaba (28 ans) sera peut-être l'un des joueurs libres les plus convoités d'Europe en juin prochain. Le latéral autrichien était en discussions avec le Bayern Munich depuis plusieurs semaines en vue d'une prolongation de contrat, mais le club aurait décidé de rompre les négociatios suite aux demandes trop élevées d'Alaba et son agent.

"Nous avons fait une très bonne offre à David et son agent, nous trouvons cette offre correcte, surtout dans les conditions actuelles. Nous voulions une réponse d'ici fin octobre afin de planifier la suite pour un poste aussi important", explique le président du Bayern, Herbert Hainr, dans Blickpunkt Sport. "Nous n'avons eu aucune nouvelle. Le directeur sportif Hasan Salihamidzic a demandé à l'agent du joueur et sa réponse a été que l'offre n'était pas satisfaisante. Nous avons donc décidé de la retirer complètement et il n'y a désormais aucune autre proposition".