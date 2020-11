Lucien Favre prudent : "Bruges joue la première place !"

Le Borussia Dortmund se déplace au FC Bruges ce mercredi avec un point de retard sur les Blauw & Zwart dans un groupe très indécis.

Et pour l'entraîneur du Borussia Dortmund, ce n'est pas un hasard si son adversaire du jour est devant au classement. "Ils étaient déjà solides il y a deux ans et ont évolué depuis, tout en gardant leur colonne vertébrale : le milieu Rits-Vormer-Vanaken est toujours là", pointe Lucien Favre en conférence de presse.

"L'équipe joue ensemble depuis un certain temps, et a ajouté de jeunes joueurs qui ont déjà de l'expérience. Ils sont champions de Belgique et ce n'est pas un hasard". Pour le Suisse, c'est clair : "Bruges est une équipe avec laquelle il faut compter pour la tête du groupe, on l'a vu lors des deux premiers matchs".