🎥 L'interview "malaise" d'Erling Braut Haaland après Bruges-Dortmund

Erling Braut Haaland n'aime pas les interviews d'après-match. C'est en tout cas le sentiment que le Norvégien donnait ce mercredi en répondant aux questions après sa belle prestation contre Bruges. Ses réponses, laconiques, face au micro de l'intervieweur officiel de la Ligue des Champions paraissaient déjà peu spontanées : "C'est une belle victoire et trois points importants". D'expérience, quand un joueur commence par ce genre de réponse banale, il faut tenter une autre approche.

Le journaliste le fera, en abordant d'abord le sujet des équipes belges, contre lesquelles Haaland a déjà inscrit la bagatelle de 6 buts. "Oui, ça se passe bien contre les équipes belges". Silence gêné, avant l'ultime malaise : "Dormirez-vous seul ce soir ?" ; "Euh ... Oui". "Vous n'avez pas marqué de hat-trick, donc pas de petite copine avec vous ce soir ?"; "Non". Pour mieux comprendre la quesiton, il faut revenir sur ce que disait Haaland récemment : "Quand je marque un triplé, je dors avec le ballon du match, ce sont mes petites copines". Bon ...

