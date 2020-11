Roberto Mancini testé positif au coronavirus

Mauvaise nouvelle pour le sélectionneur de l'Italie, Roberto Mancini : il a été contrôlé positif et la Squadra devra se passer de lui lors de la trêve internationale.

Voilà ce qu'on peut appeler un mauvais timing : alors que la trêve internationale commence dès ce lundi et que l'Italie affronte l'Estonie (en amical), la Pologne et la Bosnie-Herzégovine (en Ligue des Nations), le sélectionneur de la Squadra Azzurra Roberto Mancini a été contrôlé positif au Covid-19 et donc placé en quarantaine.

La fédération italienne a communiqué la nouvelle et annoncé que Mancini, 55 ans, s'était immédiatement isolé. Il sera au moins absent pour le premier match, ce mercredi 11 novembre contre l'Estonie.