Dejaegere buteur, quadruplé d'un back droit et défaite de Toulouse

Brecht Dejaegere s'est rapidement imposé comme une pièce maîtresse à Toulouse et a inscrit son second but en Ligue 2, mais le TFC s'est incliné dans un match fou.

Toulouse ne rime plus avec lose depuis de longues semaines, mais le TFC a regoûté à la défaite ce week-end face à Valenciennes : après avoir gaspillé une avance de 2 buts, Toulouse avait repris l'avantage via Brecht Dejaegere qui fait 3-1 ... mais finira par s'incliner 4 buts à 5 avec notamment un quadruplé de l'arrière droit de Valenciennes, Joffrey Cuffaut ! 4 - Joffrey Cuffaut est le 1er joueur à marquer 4 buts lors d'un match de L2 depuis Habib Diallo avec Metz v Orléans, en août 2018. L1 et L2 confondues, il est le 1er joueur de Valenciennes à inscrire un quadruplé depuis février 2007 - Steve Savidan v Nantes (en Ligue 1). Héros. https://t.co/DEsSBjOeXO — OptaJean (@OptaJean) November 7, 2020