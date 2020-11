Libre, Mario Mandzukic pourrait retourner en Liga

Il a été cité dans quelques clubs européens, dont le Club de Bruges cet été.

Le Celta de Vigo est loin des espérances du début de saison. Le club devait jouer les places européennes, il est pour le moment proche des places descendantes.

Si le club vient de remercier son coach Oscar Garcia, il a aussi besoin de bons joueurs et c'est dans cette optique que Mario Mandzukic est cité en Galice.

Selon Deportes Cope Vigo, le Celta de Vigo aurait contacté Mario Mandzukic. Libre depuis juillet dernier et la résiliation de son contrat avec Al-Duhail SC, l'attaquant croate de 34 ans est à l'essai en Espagne et pourrait vite signer au club. Il ne manquerait juste la validation de celui qui remplacera Oscar Garcia sur le banc de touche. Mario Mandzukic a d'ailleurs déjà joué en Liga à l'Atlético de Madrid lors de la saison 2014/2015 (12 buts et 5 passes décisives en 28 matches de championnat).