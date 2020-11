Le Danemark s'offre une finale à Louvain, l'Italie reprend la main

Il n'y avait pas que les Diables Rouges ce dimanche soir. Le Danemark, notre prochain adversaire, s'est fait surprendre par l'Islande alors que l'Italie enchaîne avec une nouvelle victoire.

Pendant que les Diables s'imposaient contre l'Angleterre, les Danois ont fait le boulot à domicile contre l'Islande, qui termine dernière du groupe. Les Danois ont ouvert le score grâce à un but d'Eriksen, le coéquipier de Romelu Lukaku à l'Inter et ce sur penalty (12', 1-0). Mais dans les dernières minutes, Kjartansson a égalisé pour l'Islande, avant qu'Eriksen ne marque un second penalty pour offrir la victoire au Danemark (2-1).

Les Danois ont donc deux points de retard sur nos Diables, ils joueront donc leur qualification pour le Final four ce mercredi à Den Dreef.

L'Italie de son côté a enchaîné avec une 21ème rencontre sans défaite en s'imposant à domicile contre la Pologne. Les buts de la rencontre ont été marqués par Jorginho sur penalty (24', 1-0) et par Berardi (83', 2-0). L'Italie reprend donc la main dans ce groupe et est en position de force avant de se déplacer en Bosnie. Une victoire des hommes de Mancini qualifierait l'équipe pour le Final Four.

