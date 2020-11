Une Belgique rodée face à une Angleterre diminuée : restons calmes ...

L'Angleterre n'est pas parvenue à percer la défense belge, malgré la possession et un jeu plutôt séduisant. Faut-il y voir un remake de Belgique-France ? Surtout pas ...

Quel puzzle pour Gareth Southgate : alors que l'Angleterre pouvait franchement se frotter les moins avec les trois points pris il y a un mois contre la Belgique, elle a quelques regrets ce lundi, au lendemain de la défaite en Belgique. "Le premier but belge est un peu chanceux, et il n'y a pas faute sur le deuxième", peste le sélectionneur anglais avec un peu de mauvaise foi après la rencontre. Les journalistes britanniques, eux, ne vont que dans un sens ou presque : la prestation anglaise était digne de louanges, ne manquait qu'un but (ou deux).

"Je suis très heureux de la performance de certains joueurs. Je retiens énormément de positif de la part de mon équipe mais dans des matchs de ce niveau, vous obtenez peu d'occasions et il faut les mettre au fond", regrette Southgate. Le fait est qu'à l'exception d'une tête sur corner, que Lukaku doit sortir en urgence, aucune occasion cinq étoiles de plein jeu n'a été créée par une Angleterre à laquelle il manquait une étincelle, une plaque tournante au milieu. Et ce malgré les éclairs solitaires de Jack Grealish.

Une Angleterre en construction

Mason Mount, Declan Rice, Jack Grealish, Tyrone Mings, Ben Chillwell, par la suite Jadon Sancho et sans même évoquer un Phil Foden ou un Jude Bellingham, restés sur le banc : cette Angleterre regorge de beaux joueurs, de joueurs talentueux, de vrais ballers comme le veut l'expression Outre-Manche - des garçons habiles balle au pied, élégants. Mais il lui manquait le ou les grands joueurs capables de faire la différence et nécessaires pour prester au plus haut niveau.

"Il nous manquait de nombreux cadres", pointe également Southgate : Rashford, Sterling, Alexander-Arnold, Maguire, Gomez, autant de titulaires potentiels absents. Jadon Sancho était laissé sur le banc, légèrement incertain, lui qui a le potentiel pour être l'un des leaders techniques de l'équipe. "Cet automne, je crois que 11 joueurs ont fait leurs débuts en sélection. Ils ont tout donné. Certains ont forcé leur place dans cette équipe et je suis très heureux de leurs performances".

Mais voilà qui doit faire relativiser à la fois la prestation solide des Diables et le niveau de jeu de l'Angleterre : oui, nous avons été costauds et en contrôle - face à une Angleterre tout autant en construction que nous l'étions il y a quelques années, et privée de quelques joueurs indispensables. Oui, l'Angleterre a bien joué au football ... tout en étant terriblement inefficace et en manque d'idées dans les 20 derniers mètres. De là à faire de ce match un remake de Belgique-France ? Ni l'enjeu, ni l'opposition ne sont comparables ...