Un neuvième cadre sur la touche: l'hécatombe se prolonge à Liverpool!

Une nouvelle blessure qui ne réconciliera pas Jürgen Klopp avec la Nations League.

Après le match contre City et avant la trêve internationale, Jürgen Klopp, qui a perdu Trent Alexander-Arnold ce jour-là, avait regretté le calendrier surchargé imposé aux joueurs et l'ajout de rencontres internationales amicales à ce calendrier.

L'entraîneur allemand des Reds aura une raison supplémentaire de fustiger l'accumulation des rencontres. Jordan Henderson, son capitaine, a quitté Louvain avec des soucis musculaires, dimanche, raison de son remplacement à la pause de Belgique-Angleterre.

Un neuvième joueur sur la touche pour Liverpool: en plus du capitaine et du latéral droit, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Fabinho, Thiago Alcantara, Joe Gomez et Alex Oxlade-Chamberlin sont également à l'infirmerie. Tandis que Mo Salah, positif au Covid-19, est en quarantaine. Jürgen Klopp va devoir bricoler pour le choc de dimanche contre Leicester.