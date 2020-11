Ligue des Nations : L'Albanie et l'Arménie valident leur montée

Ce mercredi signifiait pour beaucoup la fin de la Ligue des Nations. C'était le cas pour les équipes du groupe 4 de la Ligue C, avec des affiches importantes pour la montée en Ligue B et pour la descente en Ligue D.

Albanie-Biélorussie 3-2

Dans ce match décisif pour la montée, ce sont les Albanais qui ont rapidement pris les commandes de la rencontre grâce à un doublé de Cikalleshi (19e et 27e pen), 2-0. Toutefois, Skavysh réduira le score avant la pause (35e), 2-1. L'Albanie fera à nouveau le break via Manaj (44e), 3-1. La Biélorussie a tout fait pour revenir mais malgré le but d'Ebong (80e), ils n'y arriveront pas. L'Albanie rejoint le groupe B.

Kazakhstan-Lituanie 1-2

Les locaux avaient bien débuté la partie avec l'ouverture du score d'Aymbetov (38e), 1-0. Vorobjovas (40e) et Novikovas (90e +4) permettront aux visiteurs de s'imposer. Un résultat qui offre le maintien à l'équipe balte. Les Kazakhs seront barragistes et tenteront de se maintenir.

Arménie-Macédoine du Nord 1-0

Le match entre les deux leaders, l'Arménie et la Macédoine du Nord était d'une importance capitale pour la montée. Au final, ce sont donc les Arméniens qui ont eu le dernier mot, grâce à une victoire à domicile contre la Macédoine grâce au but de Hambardzumyan (55e), 1-0. Les locaux s'emparent donc de la première place et verront la Ligue B lors de la prochaine édition.

Géorgie-Estonie 0-0