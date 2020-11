Quelles chances pour Bruges à Dortmund? "Nous allons vendre chèrement notre peau"

Le Club de Bruges s'est contenté du service minimum, samedi soir, en Pro League, mais les Brugeois ont bien l'intention de briller, mardi soir, en Ligue des Champions, sur la pelouse du Borussia Dortmund.

Après une courte, mais précieuse victoire contre Courtrai, le Club de Bruges a désormais la tête à Dortmund où les Blauw en Zwart espèrent faire oublier le (trop?) sévère score du match aller. Car le Borussia avait donné une petite leçon au Club de Bruges dans la Venise du Nord.

"C'est une équipe du top", concède Noa Lang. Et pourtant, le Néerlandais estime que les Brugeois peuvent revendiquer plus. "Je trouve quand même que le 0-3 était un peu forcé. Par moments, on avait réussi à proposer du beau football et on peut aller en Allemagne la tête haute. On va y aller avec l'ambition de ramener les trois points."

À l'aller, c'est Erling Haaland qui avait fait la différence, en inscrivant un doublé. Et Norvégien a confirmé qu'il était en grande forme en inscrivant... un quadruplé sur la pelouse du Hertha Berlin, samedi soir. "Cela doit être agréable pour un entraîneur d'avoir un attaquant comme ça dans son équipe ou un Romelu Lukaku par exemple", reconnaît Philippe Clement.

Mais le coach brugeois ne part pas battu d'avance, au contraire. Et il insiste: la prestation du match aller doit donner confiance à ses troupes. "En principe, Dortmund est un cran au-dessus de nous. On ne va pas s'en cacher. Mais nous allons chèrement vendre notre peau. C'est déjà ce qu'on a fait au match aller. En terme d'occasions et de possession de balle, le match était équilibré."

Il faudra un peu plus que quelques occasions et une possession de balle équilibrée pour espérer créer l'exploit au Borussia Park et Philippe Clement en est conscient.