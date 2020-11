Un ancien joueur d'Anderlecht toujours absent à cause du Coronavirus

Testé positif au Covid-19 il y a quelques jours, Luka Milivojevic ne sera pas opérationnel à temps pour affronter Newcastle dans le cadre de la dixième journée de Premier League. Malgré son retour à l'entraînement, l'ancien milieu de terrain des Mauves ne sera apte à jouer face aux Magpies.

Présent en conférence de presse avant la rencontre, Roy Hodgson a confirmé l'absence de son joueur dans des propos relayés par Ben Dinnery, journaliste pour The Athletic. "Il a fait la période d'isolement, de sorte que lorsqu'il a été testé négatif, on lui a donné le feu vert pour s'entraîner. Je m'attends certainement à ce qu'il soit en forme la prochaine fois que nous jouerons, mais pas vendredi soir."

Milivojevic has rejoined the group, but after self-isolating in Serbia, the game comes too soon. "He did the period of isolation so when he tested negative he was given the go-ahead to train. I’m certainly expecting him to be fit the next time we play but not [Fri] night." #CPFC