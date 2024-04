Courtrai croit encore au maintien : les joueurs sont clairs avant le duel contre le RWDM

Courtrai a perdu à domicile 2-4 contre le RWDM et n'a donc plus son destin entre ses mains. Pourtant, chez les Kerels, on parait toujours croire au maintien. Même si cela ne sera pas facile.

Le KV Courtrai n'a plus beaucoup le choix. S'il veut encore se sauver (via les barrages), il devra gagner en déplacement au RWDM. Il est donc important de redresser rapidement la barre après une lourde défaite la semaine dernière. "Nous devrons maintenant aussi avoir un peu de chance, car nous n'avons plus notre destin entre nos mains", a déclaré l'entraîneur Freyr Alexandersson. © photonews Et les joueurs aussi sont clairs : "La défaite fait mal. Nous avons tout donné, mais c'était un gros coup dur. Garder la tête haute était la seule chose que nous pouvions faire, afin de pouvoir gagner au RWDM." Encore trois matchs pour réaliser l'impossible "Il nous reste encore trois matchs pour inverser la tendance. C'est vraiment possible, il suffit juste de continuer à y croire. Le maintien reste envisageable, nous devons continuer à nous battre jusqu'à la dernière minute", déclare le capitaine Joao Silva. Thierry Ambrose avait également des choses à dire après la défaite contre le RWDM : "C'est difficile à accepter, mais nous n'avons qu'une seule option et c'est de continuer. Cela fait mal d'entendre l'adversaire déjà faire la fête dans les vestiaires, mais on ne peut que l'oublier et avancer vers le prochain match."





