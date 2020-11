Wayne Rooney prend les commandes de Derby County

Le temps d'une rencontre de championnat, l'ancien joueur de Manchester United sera l'entraîneur principal de son équipe.

Depuis le départ de Phillip Cocu, Wayne Rooney occupe le poste d'entraîneur-joueur. Pour la rencontre de championnat face à Wycombe Wanderers, il prendra exclusivement le rôle de T1.

En effet, l'ancien attaquant de Manchester United a déjà donné le groupe pour la rencontre et il n'en fait pas partie. Dans un premier temps, Wayne Rooney était aidé par Liam Rosenior Shay Given et Justin Walker.

Reste à savoir si cette grande première sera concluante.