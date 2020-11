🎥 La presse espagnole pas tendre Eden Hazard après sa sortie sur blessure

Le capitaine des Diables Rouges revenait doucement de blessure mais a été victime d'une rechute face à Alavés.

Le Real Madrid a vécu une soirée cauchemardesque samedi. Outre la défaite face à Alavés, les Madrilènes ont vu Eden Hazard sortir sur blessure. Un gros coup dur pour l'équipe et pour le Diable Rouge.

Au lendemain de la rencontre, la presse espagnole n'est pas tendre avec lui : "Il devient de plus en plus comme Bale", titre AS. Le quotidien madrilène utilise cette comparaison est la justifie en mettant en avant les "performances médiocres" et le "physique en porcelaine".

"Le 7 punit le 7", pour Marca qui fait le rapprochement entre le nombre de blessures d'Eden et son numéro au club. Pour le quotidien, disputer quatre matches de suite est devenu "mission impossible" pour Hazard.