🎥 La poisse d'Eden, la bourde de Courtois, les caviars de KDB: le week-end des Diables à l'étranger

Comme quasiment toutes semaines, les Diables Rouges auront vécu un week-end contrasté aux quatre coins du Vieux continent : de pourri, pour les Madrilènes et les Borussians et notamment, à conquérant pour le Colchonero Carrasco et le Napolitain Mertens.

Le Diable du week-end : Kevin De Bruyne

Manchester City n’avait pas encore vraiment régalé en Premier League cette saison. C’est désormais chose faite. Et Kevin De Bruyne en a, évidemment, profité. Deux superbes assists pour KDB qui porte son total à cinq cette saison et qui se rapproche (un peu) du leader en la matière cen Premier League: Harry Kane qui en a déjà délivré neuf depuis le coup d'envoi de l'exercice anglais!

Yannick Carrasco, encore là

Déjà unique buteur du choc contre le Barça le week-end dernier, Yannick Carrasco a encore amené le but qui a permis à l’Atletico de poursuivre sa marche en avant en Liga. C’est lui qui provoque l’autobut de Toni Lato qui a offert la victoire aux Colchoneros à Valence (0-1). Comme son équipe Yannick Carrasco respire la grande forme depuis le début de la saison. Et, alors que le Real et le Barça vacillent, l’Atletico n’a pas encore perdu et s'avance doucement comme un favori au titre en Liga.

Le classement est, en revanche, toujours dominé par la Real Sociedad d’Adnan Januzaj (qui a joué deux matchs de plus que l'Atletico), malgré le partage concédé par les Basques contre Villarreal dimanche soir.

🤦‍♂️ | Toni Lato werkt de bal ongelukkig in eigen doel na een actie van Yannick Carrasco! 🇧🇪#ValenciaAtleti pic.twitter.com/YAcQ4kBzXg — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 28, 2020

Dries Mertens buteur avec un maillot argentin

Quatre jours après son décès, Dries Mertens a honoré la mémoire de Diego Maradona comme il se doit. Sans sortir la meilleure prestation de sa saison, le meilleur buteur de l’histoire du club a ajouté une rose à son compteur personnel. Avec 17 points, le Napoli reste bien placé dans le peloton de tête en Serie A.

CIRO | Dries Mertens eert Diego Maradona met een doelpunt. 🤩🇧🇪#NapoliRoma pic.twitter.com/HfFKojxY7P — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 29, 2020

Les Belges du Borussia loupent le coche, malgré Thorgan, gros match de Bornauw

Le premier but de la saison de Thorgan Hazard en Bundesliga n’aura pas suffi. Thomas Meunier, Axel Witsel et le Borussia Dortmund ont loupé une belle occasion de passer devant le Bayern en tombant à Cologne. Et c’est un autre Belge qui avait le sourire à l’issue du match. Après une semaine internationale difficile, Sebastiaan Bornauw retrouve des couleurs et il l’a démontré en muselant un Erling Haaland, pour une fois réduit au silence.

Jason Denayer et Lyon ont le vent en poupe

Privés de Coupe d’Europe cette saison, les Gones se sont jurés qu’on ne les y reprendrait plus. Et ils répondent présents. Cinquième victoire en six matchs ce week-end, contre le Stade de Reims de Thomas Foket et Wout Faes. Et deuxième clean sheet consécutive pour Jason Denayer et ses coéquipiers. Résultat : l’OL est revenu à deux points du PSG.

Big Rom’ au repos

Romelu Lukaku n’aura pas profité du week-end pour faire tourner son compteur. Épargné par Antonio Conte, le Diable Rouge n’a participé qu’aux dix dernières minutes de la victoire de l’Inter contre Sassuolo.

Le week-end pourri des Merengue

Ce n’était pas le week-end du Real et encore moins celui de ses Diables Rouges. Touché physiquement, Eden Hazard a dû quitter la pelouse après moins d’une demi-heure de jeu. Le verdict est tombé ce lundi: blessure musculaire et deux semaines d'absence pour le Brainois. Thibaut Courtois a, lui, d’abord été battu sur penalty avant une grosse boulette qui a définitivement enterré les espoirs du Real contre Alavès. Un week-end à oublier.