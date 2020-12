Marouane Fellaini buteur et (quasiment) qualifié pour la finale de la Coupe de Chine!

Il y aura une manche retour, mais Marouane Fellaini et ses coéquipiers ont fait une très grande partie du chemin vers la finale de la Coupe de Chine.

Le Shandong Luneng n'est plus qu'à une petite encablure de la finale de la Coupe de Chine. Après avoir vaincu Mousa Dembélé et le Guangzhou R&F aux tirs au but en quart de finale, Marouane Fellaini et ses partenaires ont largement dominé le Wuhan Zall FC en demi-finale aller (0-5).

Marouane Fellaini en a profité pour soigner ses stats: après le but d'ouverture de Moises et le triplé de Roger Guedes, Big Mo a inscrit le cinquième et dernier but de son équipe, qui disputera son match retour, dimanche prochain.

Beaucoup plus de suspense, en revanche, dans l'autre demi-finale: le Tianjin Teda de Frank Acheampong, buteur, a été accroché par le Jiangsu Taintsy dans le match aller samedi.