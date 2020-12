Jürgen Klopp désigne le grand favori pour le titre de champion en Premier League

Liverpool s'est facilement imposé ce dimanche à domicile contre Wolverhampton.

Mais selon Jürgen Klopp, le coach des Reds et donc des champions en titre, son équipe n'est pas en meilleure position pour remporter le titre. Dans la presse anglaise de ce jour, il a désigné qui selon lui a les plus grandes chances de soulever le trophée en mai prochain.

"J'ai regardé les rencontres de Tottenham et l'équipe joue bien. Mais Chelsea est pour moi le plus grand candidat pour le titre de champion. Ils ont un gros noyau avec de la qualité et en plus le jeu est beau. Cela voudra dire qu'ils pourront faire tourner lorsque les rencontres vont s'accumuler".

Nous verrons en mai prochain si Klopp a eu raison de pointer l'équipe de Lampard comme grande favorite au titre.