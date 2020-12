161 jours plus tard, Samuel Umtiti est de retour

La fin d'une longue traversée du désert pour Samuel Umtiti? Le défenseur français, bourreau des Diables Rouges en demi-finale du dernier Mondial, fait partie de la sélection de Ronald Koeman pour la réception de la Juventus, mardi soir, en Ligue des Champions.

Et c'est déjà une première victoire pour lui: Samuel Umtiti n'a, en effet plus vu son nom inscrit sur une feuille de match depuis 161 jours. Sa dernière rencontre, le champion du monde l'avait disputée en Liga, contre le Celta Vigo le 27 juin dernier. Victime ensuite de problèmes de genoux, il pourrait donc enfin lancer sa saison, mardi soir, contre la Juventus.

