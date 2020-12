Plombé par les erreurs individuelles

Bruges avait tout à gagner sur la pelouse de la Lazio, et les joueurs de Philippe Clement ont réalisé une superbe rencontre sur la pelouse du Stade Olympique et ont presque forcé l'exploit dans les dernières secondes.

Bruges a assuré l'essentiel en battant le Zénith, la finale qui s'offrait aux Champions de Belgique en titre était fabuleuse à jouer. Philippe Clement surprend d'entrée en alignant Ricca dans l'axe de la défense, en maintenant Balanta alors que Dennis est lui sur le banc.

D'entrée de jeu, Sobol prend une carte jaune. Cela parait anodin, mais nous y reviendrons plus tard. Les Italiens ont le contrôle de la rencontre et ce qui devait arriver arriva: Luis Alberto s'infiltre, frappe et Mignolet dévie ... dans les pieds de Correa (12', 1-0). Cela parait mal embarqué.

Mais cette équipe brugeoise est venue jouer clairement sa chance et les joueurs de Clement vont se rebiffer. Frappe bondissante de Lang, Reina repousse, Vormer suit et fusille l'Espagnol (15', 1-1). Le match est bien lancé, surtout que nos compatriotes continuent de jouer vers l'avant.

En quelques minutes, tout va cependant s'écrouler. D'abord, Clinton Mata tacle Immobile dans le rectangle, l'arbitre ne peut que siffler penalty. Ce tacle, d'un joueur d'expérience comme Mata, est incompréhensible à ce niveau. Immobile se fait justice lui-même (27', 2-1). Et histoire de se saborder une bonne fois, Sobol prend sa deuxième carte jaune tant désirée. Ce n'est pas exagéré de le dire car quelques minutes avant son tacle fatidique, il avait déjà été proche de la sortie.

Bref, la deuxième période ne ressemble évidemment plus à rien. Quand on connait la faculté italienne à garder un résultat, il est clair que c'est très compliqué d'avoir des occasions et encore plus de marquer deux buts en une mi-temps en infériorité numérique.

A un quart d'heure du terme, Bruges joue le tout pour le tout, Vormer sort de sa boîte et adresse un superbe centre pour Vanaken qui égalise. Tout reste alors possible pour nos compatriotes, qui poussent jusque dans les dernières secondes. Dans les arrêts de jeu, Charles De Ketelaer trouve la barre... oncroyable, l'exploit n'est pas passé loin!

Bruges aura rêvé jusqu'au bout dans cette Ligue des Champions, mais c'est bel et bien l'Europa League que retrouveront les Brugeois au printemps prochain.