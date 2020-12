🎥 En Suède, il met fin à une contre-attaque adverse avec... un deuxième ballon

La carrière de Sebastian Larsson est bien remplie. International suédois, il a joué dans plusieurs clubs en Premier League comme Arsenal, Sunderland ou Hull City.

De retour au pays, à l'AIK, il s'est illustré de la mauvaise façon ce mercredi soir. Afin de contrer une contre-attaque adverse, il a gardé le ballon d'un corner manqué en jeu et l'a dégagé en direction d'un joueur de l'équipe adverse qui était parti en contre-attaque.

Pour ce manque de fair-play, il a reçu un carton jaune.

Some controversial football in the Covid era thinking from former City midfielder Sebastian Larsson



He now turns out for Allsvenskan club AIK and is their vice-captain#hcafcpic.twitter.com/OAZ7BFgW8E