Jason Denayer évoque son avenir

Le Diable Rouge avait rejoint l'Olympique Lyonnais durant l'été 2018 en provenance de Manchester City.

Jason Denayer se sent bien du côté de l'Olympique Lyonnais et il ne pense absolument pas à un départ, lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2022.

"Naples cet été ? J’ai entendu ça, comme tout le monde, mais de toute façon, il n’y avait rien de vraiment concret, et je ne souhaitais pas partir. J’ai trouvé une stabilité ici que je n’avais pas ailleurs dans mes premières années en pro. Ça m’a permis de me sentir beaucoup mieux et de me développer en tant que joueur et en tant que personne. Pour l’instant, on n’a aucune discussion. On pensera à tout ça plus tard", a précisé le Diable Rouge (20 sélections, 1 but) dans les colonnes du Progrès.