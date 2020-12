Le message d'Achille Webo au PSG

L'assistant du club turc d'Istanbul Basaksehir a tenu à envoyer un message au PSG après l'incident raciste qui a eu lieu lors de la rencontre de Ligue des Champions entre les deux équipes.

L'ancien international camerounais Achille Webo a tenu à envoyer un message de remerciement au PSG suite à l'incident raciste qui a eu lieu lors de la rencontre de Ligue des Champions entre le club français et Basaksehir.

"Neymar, Marquinhos, Leonardo m'ont appelé dans les vestiaires pour me dire que j'avais leur soutien et qu'ils ne reprendront pas le jeu par solidarité. (...) Je tiens à remercier tous les joueurs du PSG, le club et tous ceux qui étaient là pour leur solidarité". L'assistant du club turc a été touché par le geste des joueurs du PSG.