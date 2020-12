Un international néerlandais sorti de prison ?

"Un homme de 28 ans qui a été arrêté dimanche parce qu'il était soupçonné d'être impliqué dans un coup de couteau a été relâché de la prison." C'est ce qu'a annoncé le parquet d'Amsterdam ce mardi sur son compte Twitter. Tout laisse à penser qu'il pourrait s'agir de l'international néerlandais Quincy Promes.

28-jarige man die zondag is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij is heengezonden. Volgens OM zijn er geen gronden om voorarrest te verlengen. Onderzoek loopt. Man blijft verdachte. Wanneer is voorlopige hechtenis mogelijk? Zie: https://t.co/HfuwPqFW9Q