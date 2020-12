🎥 L'assist de Vertonghen sur le prix Puskas : "Sans moi, tu ne marques pas !"

Bien sûr, Heung-Min Son obtient le ballon des pieds de Jan Vertonghen alors qu'il est aux abords de son propre rectangle et fait ensuite tout tout seul - mais l'intervention réussie du Belge permet au Sud-Coréen de lancer son raid. Vertonghen a appelé son ancien équipier à Tottenham pour le féliciter. "Quel assist", lui lance, hilare, Heung-Min Son. "Je crois bien ! Sans moi, tu ne marques pas, c'est sûr", enchaîne Vertonghen. Un moment plein de complicité !

Sonny gets a call from the man that made the assist...
@JanVertonghen