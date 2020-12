Le monde politique réagit aux lockdown-parties dans le monde du football : "Ca doit cesser"

Après plusieurs joueurs de Westerlo, Fabrice Ondoa (Ostende) et maintenant plusieurs joueurs du Cercle de Bruges, les cas de joueurs ne respectant pas le confinement se multiplient.

Tuur Dierkcx (Westerlo), Fabrice Ondoa (Ostende), et maintenant Jean Marcelin et Anthony Musaba (Cercle) : les joueurs pris la main dans le sac en train d'enfreindre les règles de confinement se multiplient. Et cela fait réagir Ben Weyts, ministre flamand des sports et défenseur fréquent du football en période de Covid : "Au-delà du côté sanitaire, il y a aussi l'aspect éthique, le rôle d'exemple. J'ai fait en sorte que les footballeurs puissent rejouer, que la compétition reprenne, parce que je veux que nous puissions regarder du sport, mais les acteurs du monde du foot doivent être conscients de leur rôle", déclare-t-il dans Het Nieuwsblad.

Fabrice Ondoa a été licencié par le KV Ostende ; on attend encore la sanction pour Marcelin et Musaba, prêtés par l'AS Monaco au Cercle. La Pro League, quant à elle, n'a pas encore émis de sanctions. "Cela doit cesser. Les footballeurs jouissent d'un statut particulier, mais ce statut s'accompagne de responsabilités. Ils vont devoir payer leur amende, voire comparaître au tribunal", lance quant à lui Vincent Van Quickenborne, ministre de la Justice.