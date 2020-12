Le PSG en pince pour Dele Alli et cette fois cela pourrait être la bonne

Le PSG est à la recherche de transferts moins coûteux cette saison. Les temps sont durs pour tout le monde.

Les dirigeants parisiens pourraient faire une nouvelle tentative afin d'obtenir le prêt de Dele Alli (24 ans), en janvier.

Selon les renseignements relayés par le Daily Mail, le PSG envisage de repasser à l'action pour obtenir le renfort de l'international, cet hiver. Il souhaiterait profiter de la situation du joueur, au sein du groupe de José Mourinho, pour convaincre Daniel Levy, le président de Tottenham, de le laisser filer. Cette saison, Dele Alli n'a participé qu'à 4 rencontres de Premier League, et 4 autres matchs d'Europa League.

Il ne figure pas dans les petits papiers de José Mourinho et ses dirigeants pourraient valider l'idée d'un prêt, en janvier, alors que son contrat court jusqu'en 2024. Le média croit savoir que Monaco, Everton et Newcastle ont également fait part de leur intérêt. Dele Alli évolue avec les Spurs depuis ses débuts. Il compte 37 sélections avec l'équipe d'Angleterre et a notamment marqué 50 buts et délivré 36 passes décisives en 160 rencontres de Premier League.